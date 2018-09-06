Некоторое время назад журналисты заметили вместе бывшую жену Армена Джигарханяна и любителя женщин постарше – Прохора Шаляпина. Они вместе делали покупки в магазине. Редакторы программы Прямой эфир провели собственное расследование, чтобы узнать, как давно встречаются Виталина и Прохор.

Некоторое время назад журналисты заметили вместе бывшую жену Армена Джигарханяна и любителя женщин постарше – Прохора Шаляпина. Они вместе делали покупки в магазине. Редакторы программы "Прямой эфир" провели собственное расследование, чтобы узнать, что связывает их друг с другом?Прохор и Виталина дали первое совместное телеинтервью, рассказав правду об их отношениях. Виталина сказала, что ей не совсем понятен ажиотаж вокруг их с Прохором общения.Она говорит, что общается со многими людьми, часть из которых – публичные личности, а том числе и Прохор Шаляпин.По ее словам, он очень хороший друг, который поддержал Виталину в ее тяжелый жизненный период.Андрей Малахов, однако, обратил внимание на то, что в продовольственном магазине пара покупала не хлеб и колбасу, а сыры и экзотические фрукты – иными словами, еду для романтического свидания.При этом кассир, которая обслуживала известную пару, сообщила, что, по ее наблюдениям, "между ними была заметна "химия".При этом она обратила внимание на то, что расплачивалась за покупки Виталина. Она же с негодованием ответила, что Прохор в ресторанах и магазинах всегда платит за все сам.На вопрос, готова ли она после тяжелого бракоразводного процесса к новым отношениям, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина сказала, что поначалу не думала ни о чем серьезном, но послушав записи, которые ей прислал Шаляпин, прониклась интересом к этому "безусловно талантливому человеку".Сам Прохор, который тоже пришел на программу, признался, что при личном знакомстве заново открыл для себя Виталину."Она очень глубокая, умная, порядочная, а я не хочу больше связывать свою жизнь с идиотками, дурами и сами понимаете с кем", — заявил певец.Что посоветовала Виталине бывшая жена Шаляпина — 62-летняя Лариса Копенкина, что рассказывают подруги Цымбалюк-Романовской о ее знакомстве с Прохором, как реагирует на эту историю его бывшая пассия – модель и актриса Анна Калашникова, и не является ли она попросту пиаром двух ярких личностей?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".