Виталина Цымбалюк-Романовская стала героиней нового выпуска передачи Андрея Малахова Прямой эфир. Ей составил компанию называемый за глаза любителем бабушек певец Прохор Шаляпин. Репортеры выяснили, что пианистка и артист провели неделю в элитном доме отдыха, после чего поклонники заговорили об их свадьбе. Виталина прокомментировала эту информацию.

Виталина Цымбалюк-Романовская стала героиней нового выпуска передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Ей составил компанию называемый за глаза "любителем бабушек" певец Прохор Шаляпин. Репортеры выяснили, что пианистка и артист провели неделю в элитном доме отдыха, после чего поклонники заговорили об их свадьбе. Виталина прокомментировала эту информацию.Говорят, в последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин невероятно сблизились. Якобы пару видели в ресторане, они вместе пришли на прощание с Иосифом Кобзоном, а теперь выяснилось, что пианистка и певец провели неделю в элитном доме отдыха, сообщает .Журналисты провели собственное расследование, результаты которого Андрей Малахов обнародовал в своей передаче "Прямой эфир". В студию пришли Виталина и Прохор. О программе Шаляпин высказался на своей страничке в социальной сети Instagram. "Когда интернет забит глупостями и желтыми сплетнями о тебе, самый надежный способ – прийти к Андрею Малахову и рассказать в прямом эфире, как все обстоит на самом деле. Спасибо за такую возможность", – поблагодарил Шаляпин, опубликовав фотографию, на которой запечатлен с Цымбалюк-Романовской и Малаховым.Не осталась в стороне и Виталина. "Новый сезон – новая история! Очень верим, что она будет яркой и положительной☺️ Посмотрим, исполнится ли мое загаданное желание, учитывая, что Прохора Шаляпина тоже когда-то звали Андрей✊️ Берегите себя и своих близких!" – выразила надежду Цымбалюк-Романовская.А еще пианистка выложила несколько фотографий с певцом у себя в Facebook. Фанаты пришли в восторг. По их мнению, Виталина буквально сияет рядом со статным красавцем Прохором. "Боже ... красотища то какая))) все прекрасны ...", "Все человеческие качества внутренний мир отражены на лице,кто бы что бы не отрицал. У этих людей красивые честные открытые улыбки, лица, взгляд. Удачи вам всем и во всем!!", "Красивые! Счастливые! Успешные! Замечательное фото (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в комплиментах фанаты.Некоторые даже заговорили о свадьбе артистов. "Виталина, вышла замуж за Прохора?" – спросили у Цымбалюк-Романовской. Та прояснила ситуацию: "Нет, просто все фотографии с Прохором выглядят как свадебные". Однако поклонники уверены, что у них еще все впереди.