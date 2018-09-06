Решение Международной федерации биатлона в отношении четырех российских спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, может быть вынесено в течение ближайших 7 дней. Пока нельзя даже предположить, что грозит нашим биатлонистам.

Решение Международной федерации биатлона в отношении четырех российских спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, может быть вынесено в течение ближайших 7 дней. Пока нельзя даже предположить, что грозит нашим биатлонистам."Официально даже члены исполкома не знают, кому предъявлены обвинения, хотя понятно, что неофициально фамилии появились в наших средствах массовой информации, — цитирует ТАСС первого вице-президента IBU Виктора Майгурова. – После 14 дней, которые есть у спортсменов на предоставление объяснительных, у комитета IBU будет возможность принять свое решение. Оно будет рекомендовано исполкому".По словам Майгурова, от того, согласится исполком IBU с решением или нет, будет зависеть дальнейшая процедура, будет ли спортсмен обжаловать возможное наказание или нет. "Решение может быть принято уже на следующей неделе, если антидопинговый комитет IBU соберется. По времени это не лимитировано, но теоретически вполне возможно уже через неделю", – сказал Майгуров.Как уже сообщали 33Live.RuRu, под подозрение попали олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, двукратный победитель зимних Игр Евгений Устюгов, а также чемпион Европы Александр Печенкин и чемпион мира среди юниоров Александр Чернышов.