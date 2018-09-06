Счётная палата нашла в дорожном фонде Ивановской области серьёзные нарушения, при том, что дороги региона пребывают, в основном, в плохом состоянии.

Счётная палата нашла в дорожном фонде Ивановской области серьёзные нарушения, при том, что дороги региона пребывают, в основном, в плохом состоянии.Отчёт о работе ивановских дорожников направили в обе палаты Федерального Собрания и Следственный комитет.Список нарушенийПо обращению Следственного комитета специалисты российской Счётной палаты провели проверку дорожного фонда Ивановской области за два года - 2016-й и 2017-й. Над результатами проверки может заплакать любой ивановец, неравнодушный к своему городу и к состоянию дорог в области. Нарушений аудиторы нашли массу. Речь идёт о сотнях тысяч и миллионах рублей, которые по разным причинам не были потрачены на дороги, как полагалось.Как сообщил аудитор Счётной палаты Юрий Росляк, по его данным, в 2016 году бюджетные ассигнования дорожного фонда Ивановской области были занижены, что привело к нарушению положений Бюджетного кодекса РФ и закона Ивановской области о дорожном фонде.«Проверка Счётной палаты подтвердила факт, выявленный Следственным комитетом и Контрольно-счётной палатой Ивановской области, о сокращении ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 490 млн руб. по отношению к прогнозируемым доходам. Занижение позволило сократить дефицит обл¬бюджета на 425 млн руб., что было условием для получения кредита из федерального бюджета.В то же время в результате этого снижения были сокращены расходы: на строительство и реконструкцию автодорог - в три раза; на капремонт и содержание автодорог - на 10%», - рассказал Юрий Росляк.Также проверка показала, что при формировании дорожного фонда на 2016 и 2017 годы пять видов источников доходов, установленных законом о дорожном фонде, не были закреплены ни за одним из главных администраторов доходов. Значит ли это, что данные источники никто не контролировал?За что платилиУ проверки возникло немало вопросов к департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области - особенно к госзакупкам и к исполнению госконтрактов.Чиновники, по данным аудиторов, «забывали» указывать участки дороги, которые надо отремонтировать по контракту стоимостью более 11 млн руб. В документах порой нет единой системы, по которой можно установить сумму контракта, нет порядка применения индексов.Например, при строительстве дороги «Жажлево - Ильинское» начальная цена была рассчитана по региональным индексам Ивановской области и составила 404 млн руб. Если бы применили индексы Минэкономразвития, цена, по расчётам специалистов Счётной палаты, составила бы 373 млн руб., то есть на 31 млн меньше.В ведомости пропустили работы по строительству 12 искусственных сооружений стоимостью 48 млн руб. Работы по замене грунта на дороге почему-то проводились не в том месте, где должны были. Стоимость их более 20 млн руб.В 2017 году профильный департамент якобы дважды оплатил одни и те же работы сразу по трём госконтрактам на сумму 1,2 млн руб. Дважды оплачивали нанесение дорожной разметки на одном и том же участке на сумму 134,5 тыс. руб. Приняли без подтверждения качества «отремонтированный» более чем на 400 тыс. руб. тротуар. На дорогах после кап-ремонта Счётная палата нашла изъянов почти на 1,5 млн руб.Страдают от всего этого жители региона, которые вынуждены гробить автомобили на ямах и кочках разбитых дорог и спотыкаться, шагая пешком по разрушенным тротуарам.На начало 2018 года доля автодорог Ивановской области, которые соответствуют нормативам, составила 39,8%. К слову, в Указе Президента № 204 сказано, что этот показатель должен быть не менее 50%.«По расчётам департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, для достижения 50% уровня соответствия необходимо ежегодно ремонтировать не менее 210 км дорог. При этом госпрограмма Ивановской области «Развитие транспортной системы» в среднем предусматривает ремонт только 55 км автодорог в год», - констатировал Юрий Росляк.За два года в регионе из пяти показателей госпрограммы достигнуты результаты только по двум: по подпрограмме «Дорожное хозяйство» в 2016 г. - по 3 из 9, в 2017 г. - по 4 из 11.Языком цифрОбъём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 2016 год утверждён в сумме 2,4 млрд руб., на 2017 год - в сумме 3,1 млрд руб. Кассовое исполнение в 2016 году составило 2 млрд руб., или 85,3% утверждённого объёма, в 2017 году - 2,8 млрд руб., или 89,5%.КомментарийГлава департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрей Шушкин:«Проверка Счётной палаты России проводилась весной 2018 года. Часть нарушений была устранена ещё в ходе аудиторской проверки, а к настоящему времени - в полном объёме. Вся отчётная информация направлена в Счётную палату РФ».