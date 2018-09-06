Счётная палата нашла в дорожном фонде Ивановской области серьёзные нарушения, при том, что дороги региона пребывают, в основном, в плохом состоянии.
Счётная палата нашла в дорожном фонде Ивановской области серьёзные нарушения, при том, что дороги региона пребывают, в основном, в плохом состоянии.
Отчёт о работе ивановских дорожников направили в обе палаты Федерального Собрания и Следственный комитет.
Список нарушений
По обращению Следственного комитета специалисты российской Счётной палаты провели проверку дорожного фонда Ивановской области за два года - 2016-й и 2017-й. Над результатами проверки может заплакать любой ивановец, неравнодушный к своему городу и к состоянию дорог в области. Нарушений аудиторы нашли массу. Речь идёт о сотнях тысяч и миллионах рублей, которые по разным причинам не были потрачены на дороги, как полагалось.
Как сообщил аудитор Счётной палаты Юрий Росляк, по его данным, в 2016 году бюджетные ассигнования дорожного фонда Ивановской области были занижены, что привело к нарушению положений Бюджетного кодекса РФ и закона Ивановской области о дорожном фонде.
«Проверка Счётной палаты подтвердила факт, выявленный Следственным комитетом и Контрольно-счётной палатой Ивановской области, о сокращении ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 490 млн руб. по отношению к прогнозируемым доходам. Занижение позволило сократить дефицит обл¬бюджета на 425 млн руб., что было условием для получения кредита из федерального бюджета.
В то же время в результате этого снижения были сокращены расходы: на строительство и реконструкцию автодорог - в три раза; на капремонт и содержание автодорог - на 10%», - рассказал Юрий Росляк.
Также проверка показала, что при формировании дорожного фонда на 2016 и 2017 годы пять видов источников доходов, установленных законом о дорожном фонде, не были закреплены ни за одним из главных администраторов доходов. Значит ли это, что данные источники никто не контролировал?
За что платили
У проверки возникло немало вопросов к департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области - особенно к госзакупкам и к исполнению госконтрактов.
Чиновники, по данным аудиторов, «забывали» указывать участки дороги, которые надо отремонтировать по контракту стоимостью более 11 млн руб. В документах порой нет единой системы, по которой можно установить сумму контракта, нет порядка применения индексов.
Например, при строительстве дороги «Жажлево - Ильинское» начальная цена была рассчитана по региональным индексам Ивановской области и составила 404 млн руб. Если бы применили индексы Минэкономразвития, цена, по расчётам специалистов Счётной палаты, составила бы 373 млн руб., то есть на 31 млн меньше.
В ведомости пропустили работы по строительству 12 искусственных сооружений стоимостью 48 млн руб. Работы по замене грунта на дороге почему-то проводились не в том месте, где должны были. Стоимость их более 20 млн руб.
В 2017 году профильный департамент якобы дважды оплатил одни и те же работы сразу по трём госконтрактам на сумму 1,2 млн руб. Дважды оплачивали нанесение дорожной разметки на одном и том же участке на сумму 134,5 тыс. руб. Приняли без подтверждения качества «отремонтированный» более чем на 400 тыс. руб. тротуар. На дорогах после кап-ремонта Счётная палата нашла изъянов почти на 1,5 млн руб.
Страдают от всего этого жители региона, которые вынуждены гробить автомобили на ямах и кочках разбитых дорог и спотыкаться, шагая пешком по разрушенным тротуарам.
На начало 2018 года доля автодорог Ивановской области, которые соответствуют нормативам, составила 39,8%. К слову, в Указе Президента № 204 сказано, что этот показатель должен быть не менее 50%.
«По расчётам департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, для достижения 50% уровня соответствия необходимо ежегодно ремонтировать не менее 210 км дорог. При этом госпрограмма Ивановской области «Развитие транспортной системы» в среднем предусматривает ремонт только 55 км автодорог в год», - констатировал Юрий Росляк.
За два года в регионе из пяти показателей госпрограммы достигнуты результаты только по двум: по подпрограмме «Дорожное хозяйство» в 2016 г. - по 3 из 9, в 2017 г. - по 4 из 11.
Языком цифр
Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 2016 год утверждён в сумме 2,4 млрд руб., на 2017 год - в сумме 3,1 млрд руб. Кассовое исполнение в 2016 году составило 2 млрд руб., или 85,3% утверждённого объёма, в 2017 году - 2,8 млрд руб., или 89,5%.
Комментарий
Глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрей Шушкин:
«Проверка Счётной палаты России проводилась весной 2018 года. Часть нарушений была устранена ещё в ходе аудиторской проверки, а к настоящему времени - в полном объёме. Вся отчётная информация направлена в Счётную палату РФ».