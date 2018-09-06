Два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном и Каспийском морях. Всё проходит в рамках совместных учений ВМФ и ВКС России.

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном и Каспийском морях. Всё проходит в рамках совместных учений ВМФ и ВКС России.Как сообщили в Минобороны, самолёты совершили 10-часовой полет над водой. В сложных метеоусловиях провели запуски крылатых ракет по условным наземным целям.На отдельных участках ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, поднятые с аэродрома Хмеймим в Сирии, уточняет телеканал "Россия 24". Всё прошло успешно, отметили в ведомстве.