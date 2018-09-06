Бывший защитник лондонского Челси и сборной Англии Джон Терри может продолжить карьеру в стане принципиального соперника синих - Манчестер Юнайтед. Переходу может поспособствовать действующий наставник МЮ Жозе Моуриньо.

Бывший защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри может продолжить карьеру в стане принципиального соперника "синих" — "Манчестер Юнайтед". Переходу может поспособствовать действующий наставник "МЮ" Жозе Моуриньо.Португальский специалист не понаслышке знаком с 37-летним Терри, с которым он работал в "Челси", и именно поэтому желает видеть английского ветерана в стане манкунианцев, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TalkSport. Моуриньо считает, что Терри в состоянии усилить оборонительную линию "красных дьяволов" несмотря на возраст.Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что Терри может оказаться в московском "Спартаке", который нуждается в укреплении защиты после того, как тяжелую травму получил Самюэль Жиго. В московском клубе не стали отрицать, что ищут центрального защитника.