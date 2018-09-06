Франция станет первой страной, которая закроет все свои теплоэлектроцентрали. Такое заявление сделал в столице Люксембурга президент Эммануэль Макрон на коллоквиуме, посвященном путям развития европейского сообщества.

Франция станет первой страной, которая закроет все свои теплоэлектроцентрали. Такое заявление сделал в столице Люксембурга президент Эммануэль Макрон на коллоквиуме, посвященном путям развития европейского сообщества."Для меня абсолютным приоритетом является выполнение наших обязательств по экологии, — цитирует Макрона ТАСС. — Пришло время принимать такие решения, которые будут не просто заверениями в намерениях и заклинаниями, а подлинными действиями. Настоящая экология — это действия".Франция — страна, основой энергетики которой является эксплуатация атомных электростанций, отметил президент Макрон. "Но если посмотреть на структуру энергетики с точки зрения выброса парниковых газов, то наихудшими являются именно угольные и другие ТЭЦ. Мы станем первыми, кто всех их закроет", — пообещал он.В тоже время Макрон признал, что определенную проблему в связи с закрытием ТЭЦ будет представлять трудоустройство их сотрудников.