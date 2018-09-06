Испанский экс-чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо, который в этом сезоне завершает карьеру в команде McLaren, провел тесты болида американской серии Indycar на трассе Барбер Моторспортс Парк.

Испанский экс-чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо, который в этом сезоне завершает карьеру в команде McLaren, провел тесты болида американской серии Indycar на трассе "Барбер Моторспортс Парк".Гонщик сидел за рулем автомобиля, на которой Карлос Муньос выступал в этом сезоне в гонке "500 милях Индианаполиса" – автомобиль был преобразован для дорожного трека."День прошел хорошо, интересно, — цитирует Алонсо сайт Autosport.Com. – Мне нравится испытывать новые болиды и понравилось тестировать машину Indycar на дорожном треке – это нечто особенное. Повезло поработать как во влажных условиях, так и в промежуточных, и в сухих. Ощущения были хорошими".Предполагается, что если Алонсо и McLaren объявят о создании программы выступлений в Indycar в сезоне-2019 (календарь которого не совпадает с суперсезоном чемпионата мира по гонкам на выносливость, в котором также участвует Алонсо), то английская компания не станет заключать прямое соглашение с поставщиком шасси "Далларой", а будет сотрудничать с одной из действующих команд-участниц.