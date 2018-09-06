В литовском Каунасе продолжается этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях одиночниц. 14-летняя Трусова набрала 74,74 балла, побив достижение соотечественницы Анны Щербаковой (73,18).

В литовском Каунасе продолжается этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях одиночниц. 14-летняя Трусова набрала 74,74 балла, побив достижение соотечественницы Анны Щербаковой (73,18).В своей программе Трусова исполнила каскад из самых сложных тройных прыжков: лутца и риттбергера. Россиянка занимается в группе тренера Этери Тутберидз и в прошлом сезоне впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на юниорском чемпионате мира.Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обновил систему подсчета очков, из-за чего все установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими.