Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России. Возглавила его семья Гуцериевых, общее состояние которой издание оценило в 5,97 миллиарда долларов (в 2017 году оно оценивалось в 9,91 миллиарда долларов).

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России. Возглавила его семья Гуцериевых, общее состояние которой издание оценило в 5,97 миллиарда долларов (в 2017 году оно оценивалось в 9,91 миллиарда долларов). Занять первую строчку не помешало даже то, что в прошлом году "Группа "Сафмар" лишилась "Бинбанка", который попал под санацию Центробанка.Вторую позицию в рейтинге сохранила семья Ротенбергов с совокупным состоянием в 4,85 миллиарда долларов (в 2017 году оно составляло 4,2 миллиарда долларов). Хотя за год их доход вырос на 650 миллионов долларов, издание отмечает, что развиваться бизнесу этой семьи по-прежнему мешают санкции, введенные против них после событий на Украине.Третью строчку рейтинга заняла семья Гапонцевых с состоянием в 3,14 миллиарда долларов (в 2017 году на этом месте находились бывшие владельцы "Промсвязьбанка" братья Ананьевы, в новый рейтинг семья Ананьевых не вошла).На четвертом месте оказалась семья Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов), пятую позицию заняла семья Рахимкуловых (1,7 миллиарда долларов), на шестой строчке расположилась семья Саркисовых (1,5 миллиарда долларов), на седьмой — семья Шамаловых (1,47 миллиарда долларов), на восьмой – семья Бажаевых (1,41 миллиарда долларов). Девятое место с состоянием 1,4 миллиарда долларов заняли братья Магомедовы, которые в настоящее время находятся под следствием по подозрению в хищении и растрате бюджетных средств. Замыкает десятку лидеров семья Зубицких, чье состояние оценивается в 1,06 миллиарда долларов.