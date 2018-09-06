В клубе российской футбольной премьер-лиги Крылья Советов появился новичок: французский игрок средней линии Йоан Молло подписал контракт с командой из Самары, в которой он уже выступал на протяжении сезона 2015-2016 годов.

В клубе российской футбольной премьер-лиги "Крылья Советов" появился новичок: французский игрок средней линии Йоан Молло подписал контракт с командой из Самары, в которой он уже выступал на протяжении сезона 2015-2016 годов."Футболист Йоан Молло подписал контракт с футбольным клубом "Крылья Советов", — цитирует ТАСС генерального директора клуба с берегов Волги Виталия Шашкова. – В настоящее время улаживаются юридические формальности, полузащитнику осталось пройти медосмотр. В самое ближайшее время переход игрока будет объявлен официально".Полузащитник, которому исполнилось 29 лет, выступал за "Крылышки" с 2015 по 2016 год, после чего перебрался на берега Невы в "Зенит". В составе волжан француз провел 35 игр, забив пять голов. Последней командой Молло был "Аль-Райян" из чемпионата Катара.