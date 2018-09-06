В эфире Первого канала стартовал третий сезон полюбившейся многим многосерийки. Исполнительница главной роли актриса Анна Банщикова рассказала об изменениях в личной жизни офицера полиции Александры Кушнир и поделилась воспоминаниями о режиссере сериала Дмитрии Брусникине.

эфире Первого канала стартовал третий сезон полюбившейся многим многосерийки. Исполнительницаглавной роли актриса Анна Банщикова рассказала об изменениях в личной жизни офицераполиции Александры Кушнир и поделилась воспоминаниями о режиссере сериалаДмитрии Брусникине.Как выяснилось, на настроении подполковника Кушнир наступившая осень скажетсяхандрой. По словам Банщиковой, ее героиня в новом сезоне "Ищейки" будет много грустить."Все действие более "осеннее", инастроение героини тоже такое: она грустит. Она ощущает глобальное одиночество",– цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". С печальными мыслями Кушнир будетбороться, стараясь молодиться. Насколько это получится, можно увидеть в новыхсериях "Ищейки".Кроме того, углавной героини сериала происходит главное в жизни женщины событие: она узнает,что беременна. Это повергает ее в шок, поскольку "Ищейка" не знает, как ей быть– она одинокий человек и поделиться новостью ей не с кем.Отношения с мужчинамиу офицера полиции не ладятся, потому что она любит только свою работу и боитсяпотерять свободу. "Мне понятно ее стремление к независимости. Тот факт, что уменя, например, трое детей и я столько лет замужем, до сих пор кажется мнеудивительным", – говорит Анна Банщикова.Героиня сериала "Ищейка" добавила, что ей знакомыпереживания Кушнир. Актриса еще до конца не оправилась от смерти режиссера фильмаДмитрия Брусникина, которого не стало в начале августа этого года.По признанияБанщиковой, он был человеком-мотором с бешеной энергетикой, рядом с которым всеобретало смысл. "Теперь его нет, и без него трудно. Его очень нам не хватает. Ядаже некоторое время говорила его фразами, с его интонацией", – поделиласьзнаменитость.Но понимали друг друга нетолько сугубо профессионально. Они были дружны, имея схожее чувство юмора. Банщиковарассказала случай, отлично характеризующий Брусникина."У моего старшего сына был деньрождения, и Дмитрий Владимирович сделал ему подарок. "Миша, я подарю тебе торт,о котором я мечтал в детстве. На торте сидит медведь и ловит рыбку в озере", -сказал он. И принес торт на следующий день после дня рождения моего сына. Этотторт был огромного размера и с шоколадным мишкой наверху", – вспомнила Анна. Поее словам, ее наследники так любили Дмитрия Владимировича, что называли нежно:Брусничкой.