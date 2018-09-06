В
эфире Первого канала стартовал третий сезон полюбившейся многим многосерийки. Исполнительница
главной роли актриса Анна Банщикова рассказала об изменениях в личной жизни офицера
полиции Александры Кушнир и поделилась воспоминаниями о режиссере сериала
Дмитрии Брусникине.
В
эфире Первого канала стартовал третий сезон полюбившейся многим многосерийки. Исполнительница
главной роли актриса Анна Банщикова рассказала об изменениях в личной жизни офицера
полиции Александры Кушнир и поделилась воспоминаниями о режиссере сериала
Дмитрии Брусникине.
Как выяснилось, на настроении подполковника Кушнир наступившая осень скажется
хандрой. По словам Банщиковой, ее героиня в новом сезоне "Ищейки" будет много грустить.
"Все действие более "осеннее", и
настроение героини тоже такое: она грустит. Она ощущает глобальное одиночество",
– цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". С печальными мыслями Кушнир будет
бороться, стараясь молодиться. Насколько это получится, можно увидеть в новых
сериях "Ищейки".
Кроме того, у
главной героини сериала происходит главное в жизни женщины событие: она узнает,
что беременна. Это повергает ее в шок, поскольку "Ищейка" не знает, как ей быть
– она одинокий человек и поделиться новостью ей не с кем.
Отношения с мужчинами
у офицера полиции не ладятся, потому что она любит только свою работу и боится
потерять свободу. "Мне понятно ее стремление к независимости. Тот факт, что у
меня, например, трое детей и я столько лет замужем, до сих пор кажется мне
удивительным", – говорит Анна Банщикова.
Героиня сериала "Ищейка" добавила, что ей знакомы
переживания Кушнир. Актриса еще до конца не оправилась от смерти режиссера фильма
Дмитрия Брусникина, которого не стало в начале августа этого года.
По признания
Банщиковой, он был человеком-мотором с бешеной энергетикой, рядом с которым все
обретало смысл. "Теперь его нет, и без него трудно. Его очень нам не хватает. Я
даже некоторое время говорила его фразами, с его интонацией", – поделилась
знаменитость.
Но понимали друг друга не
только сугубо профессионально. Они были дружны, имея схожее чувство юмора. Банщикова
рассказала случай, отлично характеризующий Брусникина.
"У моего старшего сына был день
рождения, и Дмитрий Владимирович сделал ему подарок. "Миша, я подарю тебе торт,
о котором я мечтал в детстве. На торте сидит медведь и ловит рыбку в озере", -
сказал он. И принес торт на следующий день после дня рождения моего сына. Этот
торт был огромного размера и с шоколадным мишкой наверху", – вспомнила Анна. По
ее словам, ее наследники так любили Дмитрия Владимировича, что называли нежно:
Брусничкой.