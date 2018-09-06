Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты внесенные президентом России Владимиром Путиным поправки в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Свои идеи глава государства озвучил в обращении к россиянам в конце августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты внесенные президентом России Владимиром Путиным поправки в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Свои идеи глава государства озвучил в обращении к россиянам в конце августа.По словам Володина, поступившие в Госдуму поправки – это целый блок инициатив, направленных на защиту граждан в условиях изменения пенсионной системы. Они вносятся в соответствующий законопроект, который был принят нижней палатой в первом чтении, а также в Налоговый и Уголовный кодексы.Поступившие документы спикер Госдумы направил в профильные комитеты. По его словам, 12 сентября состоится заседание рабочей группы нижней палаты по совершенствованию пенсионной системы. "К этому времени председатели комитетов должны будут представить график рассмотрения внесенных поправок", – сказал законодатель.Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Сбор поправок к документу продлится до конца сентября. 21 августа нижняя палата провела широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок.По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.В последний день августа на Охотном ряду состоялось рабочей группы по совершенствованию пенсионной системы, где обсуждались инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходе недавнего телеобращения. Обсуждение с участием депутатов, представителей правительства, общественности, профсоюзов, а также экспертного сообщества получило высокую оценку от политологов.