Компания Huawei представила крупное обновление своей фирменной прошивки. EMUI 9.0, за основу которой была взята новейшая операционная система Android 9 (Pie), работает на 12,9% быстрее, обладает упрощенными настройками, AR-функцией камеры HiVision и новым хранилищем паролей.

Компания Huawei представила крупное обновление своей фирменной прошивки. EMUI 9.0, за основу которой была взята новейшая операционная система Android 9 (Pie), работает на 12,9% быстрее, обладает упрощенными настройками, AR-функцией камеры HiVision и новым хранилищем паролей.Обновленная оболочка Huawei задействует вычислительные возможности 7-нанометрового чипсета Kirin 980 — одного из самых мощных мобильных процессоров на рынке. Первым его установят во флагманские смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro, анонс которых состоится 16 октября.Одним из главных новшеств EMUI 9.0 стала технология ускорения графической обработки GPU Turbo 2-го поколения. Эта система "оптимизирует обработку ресурсоёмких задач с помощью интеллектуального анализа, обеспечивая резкое повышение производительности и снижая потребление энергии", сказали в Huawei.Приложение камеры в EMUI 9.0 начало поддерживать функцию дополненной реальности HiVision, которая при наведении объектива на достопримечательности, известные картины и другие объекты отображает на экране историю их создания, справочную информацию и другие полезные подсказки.Апдейт надстройки Huawei также привносит новое хранилище для безопасного хранения паролей, снимков лица и отпечатков пальцев для идентификации в различных приложениях и сервисах. А на панели управления Digital Balance в EMUI 9.0 пользователь может узнать, как много времени он проводит за устройством, и установить ограничение на продолжительность использования тех или иных программ.∎Huawei выпустит гибрид роутера и смарт-колонки читайте такжеПока новая прошивка находится на стадии бета-тестирования. "К моменту официального запуска EMUI 9.0 будет поддерживать все новые модели мобильных устройств Huawei", — сообщили представители компании. Сроки релиза EMUI 9.0 будут уточнены позднее.