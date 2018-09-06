Экономисты спрогнозировали укрепление доллара. Это может спровоцировать дополнительный отток капитала.
Экономисты спрогнозировали укрепление доллара. Это может спровоцировать дополнительный отток капитала.
Распространение американских санкций на суверенный долг России
спровоцирует рецессию в 2019 году. Из-за этого национальная валюта рухнет до
81,5 рублей за доллар.
Такой нерадостный сценарий
макроэкономического прогноза предоставил "Ренессанс Капитал", сообщает РБК. В своих
расчетах экономисты руководствовались среднегодовой оценкой доли иностранных
держателей облигаций федерального займа (ОФЗ) и оценкой доли зарубежного
владения российскими акциями.
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