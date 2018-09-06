Экономисты спрогнозировали укрепление доллара. Это может спровоцировать дополнительный отток капитала.

Экономисты спрогнозировали укрепление доллара. Это может спровоцировать дополнительный отток капитала.Распространение американских санкций на суверенный долг Россииспровоцирует рецессию в 2019 году. Из-за этого национальная валюта рухнет до81,5 рублей за доллар.Такой нерадостный сценариймакроэкономического прогноза предоставил "Ренессанс Капитал", сообщает РБК. В своихрасчетах экономисты руководствовались среднегодовой оценкой доли иностранныхдержателей облигаций федерального займа (ОФЗ) и оценкой доли зарубежноговладения российскими акциями.Материал дополняетсчя