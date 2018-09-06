Делегация меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огню на Мамаевом кургане. Иранские парламентарии прибыли в Волгоград для участия в первом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Делегация меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огнюна Мамаевом кургане. Иранские парламентарии прибыли в Волгоград дляучастия в первом заседании межпарламентской комиссиипо сотрудничеству.Большая делегация российских и иранских депутатов посетилаисторико-мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Парламентарии почтили памятьпогибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Вечному огню, атакже к могиле маршала Василия Чуйкова.Иранскую делегацию возглавляет председатель парламентаАли Лариджани, с российской стороны в церемонии участвовали вице-спикерГосдумы Сергей Неверов и глава комитетапо международным делам Леонид Слуцкий.Али Лариджани оставил запись в Книге памятиисторико-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Иранский гость отметил,что "ожесточенная битва привела к поражению и провалу врагови закончилась победой советских солдат в этой войне".Представительная иранская делегация прибыла накануне,5 сентября в Волгоград для участияв первом заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и меджлисомИрана. Его сегодня проведут Вячеслав Володин и Али Лариджани.Планируется обсудить механизмы взаимодействияна уровне комиссии и профильных комитетов, наметить план дальнейшейработы по унификации национальных законодательств в рамках углублениядвустороннего взаимодействия.Также в Волгограде пройдет двустороння встреча спикераГосдумы с председателем Собрания Исламского Совета Ирана. На ней речь пойдет о межпарламентском взаимодействиина различных площадках по проблемам региональной безопасности, борьбес терроризмом и наркоугрозой, а также о межрегиональномэкономическом сотрудничестве.Напомним, что в апреле 2018 года Вячеслав Володин посетил с визитом Иран. Председателя Госдумы встречали в Тегеране на самом высоком уровне: он общался с президентом страны Хасаном Роухани. Также была беседа с главой Меджлиса Ирана Али Лариджани.Тогда законодателиобеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, что для развитияторгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут парламентскиепрофильные комитеты.