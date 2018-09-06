Делегация меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огню
на Мамаевом кургане. Иранские парламентарии прибыли в Волгоград для
участия в первом заседании межпарламентской комиссии
по сотрудничеству.
Делегация меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огню
на Мамаевом кургане. Иранские парламентарии прибыли в Волгоград для
участия в первом заседании межпарламентской комиссии
по сотрудничеству.
Большая делегация российских и иранских депутатов посетила
историко-мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Парламентарии почтили память
погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Вечному огню, а
также к могиле маршала Василия Чуйкова.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента
Али Лариджани, с российской стороны в церемонии участвовали вице-спикер
Госдумы Сергей Неверов и глава комитета
по международным делам Леонид Слуцкий.
Али Лариджани оставил запись в Книге памяти
историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Иранский гость отметил,
что "ожесточенная битва привела к поражению и провалу врагов
и закончилась победой советских солдат в этой войне".
Представительная иранская делегация прибыла накануне,
5 сентября в Волгоград для участия
в первом заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и меджлисом
Ирана. Его сегодня проведут Вячеслав Володин и Али Лариджани.
Планируется обсудить механизмы взаимодействия
на уровне комиссии и профильных комитетов, наметить план дальнейшей
работы по унификации национальных законодательств в рамках углубления
двустороннего взаимодействия.
Также в Волгограде пройдет двустороння встреча спикера
Госдумы с председателем Собрания Исламского Совета Ирана. На ней речь пойдет о межпарламентском взаимодействии
на различных площадках по проблемам региональной безопасности, борьбе
с терроризмом и наркоугрозой, а также о межрегиональном
экономическом сотрудничестве.
Напомним, что в апреле 2018 года Вячеслав Володин посетил с визитом Иран. Председателя Госдумы встречали в Тегеране на самом высоком уровне: он общался с президентом страны Хасаном Роухани. Также была беседа с главой Меджлиса Ирана Али Лариджани.
Тогда законодатели
обеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, что для развития
торгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут парламентские
профильные комитеты.