Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор намерен взять реванш у боксера Флойда Мэйвезера-младшего. Известно, что представители обеих сторон уже ведут переговоры. Об этом сообщает отец и тренер боксера Флойд Мэйвезер-старший.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор намерен взять реванш у боксера Флойда Мэйвезера-младшего. Известно, что представители обеих сторон уже ведут переговоры. Об этом сообщает отец и тренер боксера Флойд Мэйвезер-старший."Не знаю ничего точно, но, кажется, что все идет ко второму бою между Флойдом и Конором, — приводит слова Мэйвезера –старшего Газета.Ru со ссылкой на The Daily Express. – Похоже, мой сын вновь готовится к возращению в спорт. Думаю, что поединок состоится по правилам бокса. Макгрегор желает окончательно ответить на имеющийся у него вопрос и закрыть тему, чтобы больше к ней никогда не возвращаться. На данный момент они ведут переговоры и очень заинтересованы в проведении боя".Напомним, что первый бой между спортсменами состоялся 26 августа 2017 года и ознаменовался победой Мэйвезера-младшего.