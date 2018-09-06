Ангела Меркель планирует посетить саксонский город Хемниц, где на прошлой неделе вспыхнули многочисленные акции протеста. Случилось это после того, как там от рук мигрантов погиб местный житель. Люди массово протестовали против миграционной политики, акции переросли в беспорядки, в том числе, и с участием ультраправых.

Ангела Меркель планирует посетить саксонский город Хемниц, где на прошлой неделе вспыхнули многочисленные акции протеста. Случилось это после того, как там от рук мигрантов погиб местный житель. Люди массово протестовали против миграционной политики, акции переросли в беспорядки, в том числе, и с участием ультраправых.Взгляды на ситуацию разделились. Премьер-министр Саксонии накануне, например, заявил, что никакой травли и беспорядков, по его мнению, в городе не было. Ангела Меркель сегодня с такой оценкой ситуации не согласилась, уточняет телеканал "Россия 24"."Мы видели кадры, на которых очень ясно запечатлены ненависть и связанное с ней преследование невинных людей. Тем самым все сказано. Вы должны показать свое недоверие этому", — заявила Ангела Меркель.