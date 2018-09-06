Чтобы добиться успеха, нужно просто поставить цель! - за откровения такого рода российские слушатели американского бизнес-тренера Тони Роббинса заплатили до полумиллиона рублей. Но не смогли поверить, что именно так гуру личностного роста помог Биллу Клинтону, Маргрет Тэтчер и Опре Уинфри. Четырехчасовой семинар в Олимпийском недовольные зрители назвали самой дорогой дискотекой в своей жизни. И начали подавать в суд.

"Чтобы добиться успеха, нужно просто поставить цель!" — за откровения такого рода российские слушатели американского бизнес-тренера Тони Роббинса заплатили до полумиллиона рублей. Но не смогли поверить, что именно так гуру "личностного роста" помог Биллу Клинтону, Маргрет Тэтчер и Опре Уинфри. Четырехчасовой семинар в "Олимпийском" недовольные зрители назвали самой дорогой дискотекой в своей жизни. И начали подавать в суд.Он обещал изменить жизнь каждого, раскрыть внутренние ресурсы и научить зарабатывать миллионы. Но со сцены бизнес-тренер Тони Роббинс выкрикивал примитивные лозунги. Предложил помедитировать и говорил банальности. А потом и вовсе устроил дискотеку в духе 90-х, заставив "Олимпийский" скакать и хлопать."Он все время бегал, прыгал, улюлюкал, заставлял улюлюкать остальных", — рассказывает Эвелина Бледанс.За сомнительное шоу Роббинс запросил баснословный гонорар — 1 миллион долларов. "Помимо этого есть райдер, который из себе представляет оплату частного самолета, регламент безопасности как у президентов", — добавляет представитель организатора выступления Григорий Аветов.В итоге билеты стоили от 30 тысяч до полумиллиона — правда, рублей. Блогер Руслан Захаркин хотел понять, как открыть свое дело. "Единственное, что я через переводчик (за него я заплатил дополнительно) понял – это "дайте энергию, вы все сможете, поднять свою пятую точку со стула, создайте цель и набросайте план", — говорит он. — Это все, что я получил за 50 тысяч рублей".Руслан только готовит иск, Анжелика Бронникова в суд подала. Требует от организаторов вернуть деньги за билет и выплатить компенсацию 150 тысяч рублей. "Я просто опустошена, я ему похлопала, не вдохновилась, — рассказывает женщина. — Ощущение, что он забрал мою энергию, а не получила, еще заплатив за это деньги".Профессиональные психологи объясняют: тренинги личностного роста могут дать результат. Но если специалист работает с человеком лично, помогая достигнуть конкретной цели. То, что происходило в "Олимпийском", больше похоже на сеансы Кашпировского."Тони Роббинс использует директивный гипноз — человек передает некое состояние и внушает его большой аудитории", — подтверждает психолог Владислав Чубаров.Манипулятивным технологиям Тони Роббинс научился у мормонского проповедника, изобретателя НЛП, Джима Рона. У бизнес-тренера даже нет высшего образования, но его клиентами были и Билл Клинтон, и Леонардо Ди Каприо. В США к тренеру начали остывать после того, как того, как в прошлом году он разогрел публику настолько, что 30 человек прошлись босиком по углям. И получили ожоги разной степени тяжести. Но после шоу в России, на которое пришло 26 тысяч человек, Роббинса снова ждут в Америке. За выступление во Флориде бизнес-тренер получит уже 6 миллионов долларов.