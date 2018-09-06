Трое подростков похитили у жителя города Кольчугино мопед «Alpha».

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых в краже мопеда «Alpha».Весной текущего года потерпевший – 39-летний житель города Кольчугино, приехал в гости к своему знакомому и оставил мопед во дворе жилого дома. Выйдя из подъезда через полчаса, мужчина не обнаружил свой транспорт, стоимость которого составила более 10 тысяч рублей.Фигуранты были оперативно задержаны после поступившего в полицию заявления. Подростки планировали использовать похищенное в личных целях.Мопед изъят и возвращен владельцу. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.