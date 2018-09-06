Матчем в Ярославле между местным Локомотивом и уфимским Салаватом Юлаевым продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.В составе победителей шайбы забросили Артем Ильенко (14-я минута), Александр Елесин (23-я), Якуб Накладал (30-я) и Александр Кутузов (49-я). У "Салавата" отличились Йоонас Кемппайнен (7-я) и Максим Майоров (12-я).В другом матче игрового дня хоккеисты омского "Авангарда" в гостях обыграли череповецкую "Северсталь" со счетом 4:1 и одержали третью победу подряд на старте сезона.Без поражений также идет екатеринбургский "Автомобилист", который в овертайме одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 3:2. При этом победную шайбу нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев забросил за секунду до конца дополнительного времени.