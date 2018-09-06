В среду, пятого сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть поединков регулярного чемпионата. Один из самых неожиданных результатов произошел в Казани, где действующий обладатель Кубка Гагарина Ак Барс уступил подольскому Витязю.

В среду, пятого сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялись шесть поединков регулярного чемпионата. Один из самых неожиданных результатов произошел в Казани, где действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" уступил подольскому "Витязю".Гости в первом периоде забили две шайбы усилиями Павла Чернова и Марека Гривика, однако на перерыв команды ушли при ничейных 2:2. В составе казанцев отличились Роман Абросимов и Владимир Ткачев. Более того, "Ак Барс" вышел вперед в середине второго периода, когда голом отметился Федор Малыхин. Но гости смогли найти в себе силы для волевой победы, когда сначала Александр Семин сравнял счет, Борна Рендулич вывел свою команду вперед, а Марек Гривик поставил точку в матче. 5:3, волевая победа "Витязя" над чемпионом лиги.Еще одну волевую победу дня праздновало нижегородское "Торпедо", которое на своей площадке принимало минское "Динамо". Гости к середине второго периода вели со счетом 2:0 после шайб Теэму Пулккинена и Кристиана Хенкеля, однако хозяева благодаря заброшенным шайбам Эндрю Кэлофа, Юрия Сергиенко и Дениса Баранцева смогли перевернуть ход матча и одержать вторую победу подряд – 3:2 в пользу торпедовцев.В остальных поединках дня "Йокерит" переиграл "Амур" со счетом 3:1, "Спартак" с аналогичным результатом обыграл "Адмирал", "Барыс" в гостях разгромил "Нефтехимик"(6:1), а "Сочи" дожал "Куньлунь" в овертайме (2:1).