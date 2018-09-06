В четверг, 6 сентября, стартовал первый в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА – турнира, который призван заменить товарищеские матчи по футболу между национальными сборными. В первых матчах команда Армении по обыграла Лихтенштейн, а футболисты Грузии победили Казахстан.

В четверг, 6 сентября, стартовал первый в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА – турнира, который призван заменить товарищеские матчи по футболу между национальными сборными. В первых матчах команда Армении по обыграла Лихтенштейн, а футболисты Грузии победили Казахстан.Встреча четвертой группы лиги D, прошедшая в четверг в Ереване, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Маркос Пиццелли (30-я минута) и Тигран Барсегян (76-я), на 69-й минуте Генрих Мхитарян не реализовал пенальти. У команды Лихтенштейна отличился Сандро Вольфингер (33-я), а на 74-й минуте гости остались вдесятером после удаления Микеле Польверино.Сборная Грузии на своем поле победила команду Казахстана со счетом 2:0. На 69-й минуте забил Георгий Чакветадзе, а на 74-й минуте казахстанский защитник Сергей Малый отправил мяч в свои ворота.