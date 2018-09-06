Фотограф Барбара Дженсен Форстер оказалась в неприятной ситуацией, снимая жизнь львов в национальном парке Ботсваны. Камеру женщины украла львица и отнесла своим детенышам поиграться. Животные обращались с дорогостоящим оборудованием на удивление бережно.

Фотограф Барбара Дженсен Форстер оказалась в неприятной ситуацией, снимая жизнь львов в национальном парке Ботсваны. Камеру женщины украла львица и отнесла своим детенышам поиграться. Животные обращались с дорогостоящим оборудованием на удивление бережно, сообщает Peta Pixel.Ошибкой фотографов было то, что они слишком близко подошли к львятам, рядом с которыми находилась их мама. Увидев людей, та начала рычать и пошла на незваных гостей.От страха Форстер выронила камеру стоимостью 2 тысячи долларов. Львица аккуратно взяла устройство зубами и отнесла его своим малышам.К счастью, у женщины был второй фотоаппарат, на который она засняла игру львят с техникой.Форстер повезло – малыши вскоре устали от новой игрушки, а вскоре мать увела их подальше от людских глаз. Женщина взяла оставленную хищниками камеру, та практически не пострадала. Лишь на корпусе фотоаппарата сохранились следы когтей и зубов животных.Форстер решила сохранить поцарапанный корпус камеры как трофей.