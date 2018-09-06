Дмитрий Медведев провел встречу со Светланой Орловой
Дмитрий Медведев провел встречу со Светланой Орловой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Владимирской области Светланой Орловой сообщил о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камешково». Об этом сообщается на правительства РФ.
«Светлана Юрьевна, я подписал постановление правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития "Камешково"», — сказал Дмитрий Медведев.
Премьер-министр выразил надежду, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность, диверсифицировать экономику моногорода, создать дополнительные рабочие места и «вообще будет способствовать развитию области».
Светлана Орлова
сообщила, что в Камешково созданы очень хорошие условия и инфраструктура. Завершается строительство школы, сдан детский сад и две котельных. Дмитрий Медведев уточнил, что перечень видов деятельности ТОР достаточно широкий: производство изделий из кожи и древесины, белья, пищевых продуктов, а также химических веществ и продуктов.
Глава региона также сообщила премьер-министру, что во Владимирской области за пять лет открыты 62 новых производства. Сейчас запускаются «несколько хороших инвестиционных проектов».
«За пять лет сдали 62 новых производства», — сказала Светлана Орлова
, добавив, что сейчас идут запуск «несколько хороших инвестиционных проектов».