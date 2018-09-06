Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию 5 сентября вернулась в Россию. На родине девушка будет готовиться к новому сезону.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию 5 сентября вернулась в Россию. На родине девушка будетготовиться к новому сезону.Фигуристка прибыла не одна. Для моральной и профессиональной поддержки вместе с ней прилетел известный нетрадиционной сексуальной ориентацией канадский тренер, 56-летний Брайан Орсер, а также хореограф Дэвид Уилсон.В компании наставников Евгения прибыла рейсом из Франкфурта в аэропорт Домодедово, передает сайт . Совсем скоро Медведеву ждет первая серьезная проверка перед сезоном.Фигуристка будет тренироваться в столичном "Мегаспорте". Там 9 сентября у нее вместе с другими фигуристами национальной сборной России будут генеральные контрольные прокаты.Напомним, что перед началом нового сезона Евгения Медведева, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, сменила наставника. Она перешлак канадцу Брайану Орсеру.Отношения ученика и тренера вспорте – это всегда профессиональное партнерство, в котором заинтересованы обестороны. Судя по всему, Медведева решила, что добьется больших высот именно с Орсером.Как писали Dni.Ru, в прошлом сезоне российская фигуристка получила травму, из-за чегопропустила часть соревнований. Затем она уступила на чемпионате Европы и Играх-2018 в Пхенчхане сопернице Алине Загитовой.