Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию 5 сентября, вернулась в Россию. На родине девушка будет готовиться к новому сезону.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию 5 сентября, вернулась в Россию. На родине девушка будетготовиться к новому сезону.Фигуристка прибыла не одна. Для моральной и профессиональной поддержки вместе с ней прилетели известный нетрадиционной сексуальной ориентацией ее канадский тренер, 56-летний Брайан Орсен и хореограф – Дэвид Уилсон.В компании наставников Евгения прибыла в Москву рейсом из Франкфурта в аэропорт "Домодедово", передает сайт . Совсем скоро Медведву ждет первая серьезная проверка перед сезоном.Материал дополняется