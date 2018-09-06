Эксперт по королевскому этикету Мика Майер рассказала, почему герцогиня Сассекская обязана держать подбородок исключительно параллельно полу. Исключения у этого правила нет.

Эксперт по королевскому этикету МикаМайер рассказала, почему герцогиня Сассекская обязана держать подбородокисключительно параллельно полу. Исключения у этого правила нет.По словамМайер, жены британских принцев обязаны следовать этому правилу. Распространяетсяоно и на мужчин."Параллельный полу подбородок помогает поддерживать осанку,когда вы стоите, сидите и даже спускаетесь по лестнице… Обычно спуск по лестнице – это вашепоявление на вечере и формирование первого впечатления, когда все на вассмотрят и фотографируют", – цитирует эксперта The Sun.Мика Майер объяснила, что, если вы опустилиголову или, наоборот, слишком ее задрали, создается ощущение, что выневнимательны или вам неинтересно. Также она добавила, что по правилам этикета, когда женщинаспускается по ступенькам на каблуках, впереди должен идти мужчина, чтобыподдержать ее, если это будет необходимо.Ранее стало известно,чьим стилем вдохновляется Меган Маркл. Кумира герцогини Сассекской назваламодная стилистка Алекс Лонгмор. По ее словам, одежда жены принца Гарриочень похожа на наряды Анжелины Джоли, а иногда даже копирует их.свою очередь писательницаи специалиста по языку жестов Джуди Джеймс заметила за Меган однуособенность. Дело в том, что Маркл очень любит прятать руки в карманы. Помнению эксперта, такая привычка говорит о том, что человеку есть, что скрывать.