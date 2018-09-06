Телеведущая модель Виктория Боня снова невеста на выданье.
Красотку бросил миллиардер и, как говорят, он
оставил
ее в положении.
Телеведущая модель Виктория Боня снова невеста на выданье.
Красотку бросил миллиардер и, как говорят, он
оставил
ее в положении.
Весной этого года Виктория с удовольствием рассказывала о
своем новом возлюбленном – 41-летним Пьером Андюраном, нефтяным трейдером,
владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital. Девушка убеждала всех, что
влюбилась, но совсем не в банковский счет жениха, как могли бы подумать, а
исключительно в его интеллект. Модель намекала, что Пьер настроен серьезно: они
даже познакомили дочерей-ровесниц.
Как выяснилось, этот роман приказал долго жить. Андюран без
тени сожаления поставил точку в этих отношениях. В Сети даже появилась переписка,
в которой миллиардер говорит, что был знаком с Викторией, но они уже давно не
вместе, да и о беременности он ничего не знает, так как к ней не причастен. Об этом сообщает портал .
Отметим, что Боня не спешит признаваться, что снова одна, видимо,
стыдно. Она постит в своем микроблоге размышления о том, что мечтает пронести отношения
через всю жизнь. "Вот, что для меня является
бесценным в этой жизни! Пронести свои отношения через все сложности и радости,
не разнимая рук даже в преклонном возрасте! 🙏🏼 #ХочуТакже!!! (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – писала знаменитость
в микроблоге.
Ходят слухи, что телеведущая вновь открыла охоту на миллиардеров.
Якобы девушку видели в ночном клубе Джиммис в Монако. Там звезда с подругой
пыталась навязать свое общество представительного вида мужчинам. Справедливости
ради стоит отметить, что ни видео, ни фото, которые могли бы подтвердить эту информацию, в Интернете Dni.Ru так
и не нашли.
Добавим, что недавно в Сети появилась информация о
беременности Виктории. Так как на некоторых снимках можно рассмотреть круглый
живот Бони, пишет .
Напомним, что Виктория состояла в незарегистрированном браке
с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. От него в 2012 году модель родила дочь Анджелину. Пара разошлась в 2017 году.