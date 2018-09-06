Лера Кудрявцева рассказала о своей дочери Марии, которая появилась на свет в середине августа. Популярная телеведущая ответила и на муссирующиеся в Сети слухи о том, будто рожала не она, а суррогатная мать, причем высказалась весьма эмоционально.

Лера Кудрявцева рассказала о своей дочери Марии, которая появилась на свет в середине августа. Популярная телеведущая ответила и на муссирующиеся в Сети слухи о том, будто рожала не она, а суррогатная мать, причем высказалась весьма эмоционально.Лера Кудрявцева сейчас вдали от молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова, и их дочери Марии. Востребованная телеведущая находится в Сочи, где работает в рамках Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Однако Лера регулярно выходит на связь с супругом и близкими.О том, как теперь складывается ее жизнь, Лера Кудрявцева рассказала журналистам . "Игорь прекрасный отец. Честно говоря, я не ожидала. Боюсь сглазить. В первые дни Игорь боялся брать ее на руки, говорил: "Я ее сломаю", а теперь и купает, и укачивает", – поведала телеблондинка.Кудрявцева прокомментировала и слухи о том, будто ребенка выносила и родила ей суррогатная мать. Она крайне эмоционально заявила: "Мне невероятно противно и больно видеть это все. Я рожала сама, это было непросто, тяжело. Я не хочу вдаваться в подробности".Блондинка пока ничего не делает, чтобы скинуть вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.Телеведущая родила дочь Марию 13 августа. А для ее супруга Игоря Макарова девочка стала первенцем. Ведущая и хоккеист счастливы в браке уже более пяти лет. Причем спортсмен на 14 лет моложе жены. Примечательно, что в этом же году Лера также стала бабушкой – у ее сына Жана родился мальчик.