Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин полагает, что Елена Степаненко не хочет разводиться. Якобы всему виной страх перед соперницей.

Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин полагает,что Елена Степаненко не хочет разводиться. Якобы всему виной страх передсоперницей.Сегодня, 6 сентября, прошло очередное слушание по делу оразводе и разделе совместного имущества звездной четы. Во время заседания Жоринзаявил, что Степаненко в рамках бракоразводного процесса отказалась приниматьна ответственное хранение все, что было нажито за 30 лет с Петросяном,хотя изначально сама сделала запрос на арест их общих богатств.Жорин сделал вывод, что Елена передумала расторгать брак. Якобыартистка хочет заставить мужа согласиться на ее имущественные требования иливообще отказаться от развода.Сергей подозревает, что Степаненко не хочет отпускать мужа всвободное плавание так как очень боится, что Петросян женится на молодойлюбовнице и, тем самым, выставит ее дурой на всю страну. "Она опасается, что он вновь вступитв брак, а это будет для нее катастрофой", – заметил юрист Петросяна в интервью StarHit.Сам Евгений Ваганович на суде не появляется, а когда его просят прокомментировать ситуацию, в буквальном смысле шлет прессу на три буквы. Однако,судя по его официальному Instagram, за информационным эхом от своего громкогоразвода тщательно следит. "От такогоколичества неправды я "балдею"! Ребята из СМИ! Вы меня даже удивляете! Такоевпечатление, что начался театр абсурда", – написал артист в микроблоге.Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян иЕлена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам,причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова.Девушка родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе сактерами юмористического жанра. Брухунова работала на сайте, посвященномСтепаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.