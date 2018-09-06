В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет организованная группа, обчищавшая банки с помощью кредитных договоров. Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

На ловца и банк бежитВ Кабардино-Балкарии перед судом предстанет организованная группа, обчищавшая банки с помощью кредитных договоров. Автор криминальной схемы – женщина, впрочем, как и большинство фигурантов уголовного дела. Оказывается, финансовые организации охотнее выдают кредиты представительницам прекрасного пола. Считают их более надёжными заёмщиками. Именно этим и пользовались аферисты, не собиравшиеся возвращать деньги. В преступную группу вошли десятки человек: клиенты, среди которых было немало индивидуальных предпринимателей, сотрудники банков и другие подельники организатора.Оживляя следыПочти половина проводимых криминалистических экспертиз связаны с изучением отпечатков пальцев. Сегодня в распоряжении специалистов имеются современные средства фиксации следов рук и мощные базы данных, так называемые следотеки. И всё же последнее слово всегда остаётся за экспертом. От его профессионализма, опыта и интуиции во многом зависит качество исследования. Об этом и многом другом нашему корреспонденту рассказали в ЭКЦ МВД России.Разочарование запечатлел в гротескеСегодня не редкость, если сотрудник полиции одновременно является и увлеченным художником. А как было 100 лет назад? Удивительно, но и в то время, когда в стране царили голод и разруха, в петроградскую милицию шли работать талантливые люди. Один из них – 48-летний Иван Владимиров, оставивший на суд и память потомкам акварельные зарисовки с натуры. Глядя на них, невольно задаешься вопросами: Первый: «Неужели, так оно и было?» И второй: «Если это правда, то как автору удалось благополучно дожить до преклонных лет и ещё стать «Заслуженным художником РССФСР»?Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 33, а также на интернет-странице издания.