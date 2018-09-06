Новый вестибюль открылся на станции Окружная Савеловского направления. Эта платформа работает сейчас как серьезный пересадочный узел для жителей сразу нескольких районов.

Новыйвестибюль открылся на станции "Окружная" Савеловского направления. Этаплатформа работает сейчас как серьезный пересадочный узел дляжителей сразу нескольких районов.Благодаря новому вестибюлю пересадкас "Окружной" на метро и Московское центральное кольцо станеткомфортнее, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня в городе реализуется восемьпроектов интеграции радиальных направлений Московскойжелезной дороги с МЦК. Три из них уже завершены, еще пять закончат в2018-2019 годах.Новыйвестибюль на "Окружной" обеспечит выход пассажиров к метро, МЦК и остановкампассажирского транспорта. Снизится нагрузка на Савеловский вокзал, станцииметро "Савеловская" и "Тимирязевская", будет обеспечен безопасный переход людейчерез железнодорожные пути.Этойстанцией пользуются преимущественно жители районо Бескудниково, Лианозово иДегунино. Большой транспортно-пересадочный узел "Окружная" объединяетодноименные платформы Московского центрального кольца, Савеловскогонаправления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровскойлинии метро.Тампроведена серьезная работа по переносу платформы: вместо старой, расположеннойпримерно в 260 метрах от МЦК, над путями Московского центрального кольцапостроили две железнодорожные эстакадыс платформой островного типа. В результате длина пересадки сократилась в пятьраз – до 50 метров.Нановой платформе пассажирам будет удобно: там есть противоскользящее покрытие, аот дождя и снега их защитит навес.Строительствоплатформы "Окружная" началось в конце 2016 года, в конце июля 2018-го она принялапервых пассажиров. Сейчас транспортно-пересадочным узлом наней "Окружная" пользуются около 100 тысяч пассажиров в сутки.