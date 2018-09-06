Новый
вестибюль открылся на станции Окружная Савеловского направления. Эта
платформа работает сейчас как серьезный пересадочный узел для
жителей сразу нескольких районов.
Новый
вестибюль открылся на станции "Окружная" Савеловского направления. Эта
платформа работает сейчас как серьезный пересадочный узел для
жителей сразу нескольких районов.
Благодаря новому вестибюлю пересадка
с "Окружной" на метро и Московское центральное кольцо станет
комфортнее, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня в городе реализуется восемь
проектов интеграции радиальных направлений Московской
железной дороги с МЦК. Три из них уже завершены, еще пять закончат в
2018-2019 годах.
Новый
вестибюль на "Окружной" обеспечит выход пассажиров к метро, МЦК и остановкам
пассажирского транспорта. Снизится нагрузка на Савеловский вокзал, станции
метро "Савеловская" и "Тимирязевская", будет обеспечен безопасный переход людей
через железнодорожные пути.
Этой
станцией пользуются преимущественно жители районо Бескудниково, Лианозово и
Дегунино. Большой транспортно-пересадочный узел "Окружная" объединяет
одноименные платформы Московского центрального кольца, Савеловского
направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской
линии метро.
Там
проведена серьезная работа по переносу платформы: вместо старой, расположенной
примерно в 260 метрах от МЦК, над путями Московского центрального кольца
построили две железнодорожные эстакады
с платформой островного типа. В результате длина пересадки сократилась в пять
раз – до 50 метров.
На
новой платформе пассажирам будет удобно: там есть противоскользящее покрытие, а
от дождя и снега их защитит навес.
Строительство
платформы "Окружная" началось в конце 2016 года, в конце июля 2018-го она приняла
первых пассажиров. Сейчас транспортно-пересадочным узлом на
ней "Окружная" пользуются около 100 тысяч пассажиров в сутки.