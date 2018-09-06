Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на японском острове Хоккайдо.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известила Геологическая служба США.Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 31 километре к юго-востоку от города Титосе и в 70 километрах к юго-востоку от города Саппоро.Очаг стихии был на глубине 39 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами в стране не объявлялась.Частные землетрясения в Японии происходят по нескольким причинам. Во-первых, это островное государство находится на стыке тектонических литосферных плит. И если евразийская и североамериканская плита находятся в относительном покое, то тихоокеанская и филиппинская достаточно активны, чтобы регулярно вызвать серьезные смещения и как следствие этого сейсмические толчки и оползни.Во-вторых, в Японии более 40 действующих вулканов, рядом с которыми от землетрясений часто разрушаются небольшие города и целые деревни.