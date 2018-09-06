Злоумышленник похитил более 70 пожарных рукавов из подъездов жилых домов, расположенных на Щербаковской улице...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже пожарных рукавов.
В ОМВД России по району Соколиная гора обратилась работник ремонтно-эксплуатационной организации и сообщила, что во время проверочного обхода домов она обнаружила, что из шести подъездов жилых домов, расположенных на Щербаковской улице, пропали пожарные рукава в количестве 71 штуки. Общая сумма материального ущерба составила около 70 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого возле одного из домов на Сиреневом бульваре. Им оказался 42-летний житель Подмосковья. Установлено, что похищенное злоумышленник успел сбыть.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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