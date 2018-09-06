Злоумышленник похитил более 70 пожарных рукавов из подъездов жилых домов, расположенных на Щербаковской улице...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже пожарных рукавов.В ОМВД России по району Соколиная гора обратилась работник ремонтно-эксплуатационной организации и сообщила, что во время проверочного обхода домов она обнаружила, что из шести подъездов жилых домов, расположенных на Щербаковской улице, пропали пожарные рукава в количестве 71 штуки. Общая сумма материального ущерба составила около 70 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого возле одного из домов на Сиреневом бульваре. Им оказался 42-летний житель Подмосковья. Установлено, что похищенное злоумышленник успел сбыть.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73