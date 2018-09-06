По словам потерпевшей, на вещевом рынке из бокового кармана рюкзака у нее похищен кошелек с денежными средствами. Ущерб составил более 50 тысяч рублей...
«В районе Капотня оперативники задержали 38-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в совершении кражи кошелька», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Капотня обратилась 50-летняя жительница Московской области. Женщина сообщила, что на вещевом рынке из бокового кармана рюкзака у нее похищен кошелек с денежными средствами. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Она была задержана оперативниками уголовного розыска на том же рынке. Злоумышленницей оказалась 38-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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