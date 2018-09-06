По словам потерпевшей, на вещевом рынке из бокового кармана рюкзака у нее похищен кошелек с денежными средствами. Ущерб составил более 50 тысяч рублей...

«В районе Капотня оперативники задержали 38-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в совершении кражи кошелька», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Капотня обратилась 50-летняя жительница Московской области. Женщина сообщила, что на вещевом рынке из бокового кармана рюкзака у нее похищен кошелек с денежными средствами. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Она была задержана оперативниками уголовного розыска на том же рынке. Злоумышленницей оказалась 38-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18