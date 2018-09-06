Экс супруга народного артиста Армена Джигарханяна – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская закрутила новый роман. Ее избранником стал певец Прохор Шаляпин. Молодых людей часто видят вместе, некоторые СМИ даже заговорили о скорой свадьбе.

Экс супруга народного артиста Армена Джигарханяна –пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская закрутила новый роман. Ее избранникомстал певец Прохор Шаляпин. Молодых людей часто видят вместе, некоторые СМИ дажезаговорили о скорой свадьбе.Редакторы программы "Прямой эфир" Первого канала внимательнопрошерстили соцсети Прохора и Виталины. Как выяснилось, две звезды теснообщаются с начала минувшего лета, вместе посещают концерты, ходят в кино, бани и детокс-центры, Виталина часто катает Прохора на своей машине по Москве.По словам пианистки, певец поддержал ее в трудное время.Стал ей хорошей опорой и добрым другом, который всегда придет на выручку. ТакжеВиталина очарована талантом певца, да и внешне он ейочень приятен."Я бы не стала сейчас загадывать по поводу новых отношений,– сообщила Цымбалюк-Романовская. – Я просто постараюсь примерно передать моесостояние. Я не подумала о том, чтобы встречаться или дружить с Прохором намомент нашего знакомства, но потом он прислал мне несколько своих записей послушать,и я, когда послушала эти песни, послушала, как он поет, я поняла, что мнеинтересно. Потому что это, безусловно, талантливый человек. Потом я открыла егобиографию в Интернете и увидела, что он закончил училище Ипполитова–Иванова,институт имени Гнесиных, и я увидела в нем талантливого коллегу, с которыминтересно общаться, и он не разочаровал меня в этом смысле".Меж тем, Шаляпин, также не переставая нахваливает свою новуюподругу. Он отметил, что Виталина феноменально одаренная личность, мягкая инежная женщина. Якобы между ними настоящая близость – духовная связь, он поражен интеллектомэкс–супруги Армена Джигарханяна.Прохор опроверг информацию о том, что ему заплатили 10 миллионовза встречи с Виталиной перед камерами. "Неприятно это читать. Совсем менякаким-то альфачем выставляют, как будто у меня нет ни чувств, ни ног, ни рук. Ятакой же человек как все. Мне хочется любви. И самое интересное, я не хочубольше связывать свою жизнь с идиотками, дурами и понимаете с кем", – заявил Шаляпинв эфире программы "Прямой эфир".По словам новоиспеченной парочки, они познакомились в кулуарахток-шоу. Разговорились, поужинали в ресторане и поняли, что у них много общего.Бывшая жена певца – Лариса Копенкина, очень рада за своегоэкс–возлюбленного. Она уверена, что изу Виталины и Прохораполучится замечательный творческийдует, однако романа с продолжением у них не получится."Виталина при всей своей очаровательности и мягкости довольно-такижесткий человек. У нее есть характер. Она умна, она знает, что хочет, и она добьетсяэтого. И я Прохору, когда он мне стал о ней рассказывать, я ему сказала: "Прохор,она тебя порвет, как грелку Тузик". Я не знаю кому в этом союзе опасаться, нопока им хорошо – один поет, другой играет – вся страна должна быть спокойна", -рассудила Копенкина.Еще одна экс-зазноба Шаляпина модель и актриса Анна Калашникова,также не верит, что у этой пары есть будущее. Девушка уверена, что Шаляпинпросто не создан для семьи: серьезные, стабильные отношения ему быстро наскучати он уйдет на поиски новых эмоций.