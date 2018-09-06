Экс супруга народного артиста Армена Джигарханяна –
пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская закрутила новый роман. Ее избранником
стал певец Прохор Шаляпин. Молодых людей часто видят вместе, некоторые СМИ даже
заговорили о скорой свадьбе.
Экс супруга народного артиста Армена Джигарханяна –
пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская закрутила новый роман. Ее избранником
стал певец Прохор Шаляпин. Молодых людей часто видят вместе, некоторые СМИ даже
заговорили о скорой свадьбе.
Редакторы программы "Прямой эфир" Первого канала внимательно
прошерстили соцсети Прохора и Виталины. Как выяснилось, две звезды тесно
общаются с начала минувшего лета, вместе посещают концерты, ходят в кино, бани и детокс-центры, Виталина часто катает Прохора на своей машине по Москве.
По словам пианистки, певец поддержал ее в трудное время.
Стал ей хорошей опорой и добрым другом, который всегда придет на выручку. Также
Виталина очарована талантом певца, да и внешне он ей
очень приятен.
"Я бы не стала сейчас загадывать по поводу новых отношений,
– сообщила Цымбалюк-Романовская. – Я просто постараюсь примерно передать мое
состояние. Я не подумала о том, чтобы встречаться или дружить с Прохором на
момент нашего знакомства, но потом он прислал мне несколько своих записей послушать,
и я, когда послушала эти песни, послушала, как он поет, я поняла, что мне
интересно. Потому что это, безусловно, талантливый человек. Потом я открыла его
биографию в Интернете и увидела, что он закончил училище Ипполитова–Иванова,
институт имени Гнесиных, и я увидела в нем талантливого коллегу, с которым
интересно общаться, и он не разочаровал меня в этом смысле".
Меж тем, Шаляпин, также не переставая нахваливает свою новую
подругу. Он отметил, что Виталина феноменально одаренная личность, мягкая и
нежная женщина. Якобы между ними настоящая близость – духовная связь, он поражен интеллектом
экс–супруги Армена Джигарханяна.
Прохор опроверг информацию о том, что ему заплатили 10 миллионов
за встречи с Виталиной перед камерами. "Неприятно это читать. Совсем меня
каким-то альфачем выставляют, как будто у меня нет ни чувств, ни ног, ни рук. Я
такой же человек как все. Мне хочется любви. И самое интересное, я не хочу
больше связывать свою жизнь с идиотками, дурами и понимаете с кем", – заявил Шаляпин
в эфире программы "Прямой эфир".
По словам новоиспеченной парочки, они познакомились в кулуарах
ток-шоу. Разговорились, поужинали в ресторане и поняли, что у них много общего.
Бывшая жена певца – Лариса Копенкина, очень рада за своего
экс–возлюбленного. Она уверена, что из
у Виталины и Прохора
получится замечательный творческий
дует, однако романа с продолжением у них не получится.
"Виталина при всей своей очаровательности и мягкости довольно-таки
жесткий человек. У нее есть характер. Она умна, она знает, что хочет, и она добьется
этого. И я Прохору, когда он мне стал о ней рассказывать, я ему сказала: "Прохор,
она тебя порвет, как грелку Тузик". Я не знаю кому в этом союзе опасаться, но
пока им хорошо – один поет, другой играет – вся страна должна быть спокойна", -
рассудила Копенкина.
Еще одна экс-зазноба Шаляпина модель и актриса Анна Калашникова,
также не верит, что у этой пары есть будущее. Девушка уверена, что Шаляпин
просто не создан для семьи: серьезные, стабильные отношения ему быстро наскучат
и он уйдет на поиски новых эмоций.