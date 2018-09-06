Знаменитая российская актриса Нина Русланова госпитализирована. По некоторым данным, у 72-летней артистки случился инфаркт.

Знаменитая российская актриса Нина Русланова госпитализирована. По некоторым данным, у 72-летней артистки случился инфаркт.О проблемах Руслановой со здоровьем сообщил Telegram-канал Mash. Подробности случившегося устанавливаются.Дочь артистки высказалась о госпитализации."С Ниной Ивановной всё нормально! Я не знаю, откуда прошла эта информация", – цитирует ее Telegram-канал Hue.Примечательно, что Русланову только недавно выписали из больницы. Она проходила плановый осмотр из-за проблем с сердцем. Лечение завершилось 27 августа: актрису выписали и она отправилась домой.Напомним, что первый сердечный приступ случился у Руслановой в 2009 году. Тогда врачи диагностировали у нее гипертонический криз.Нина Русланова – народная артистка России. Она снялась в порядка 150 фильмах, среди которых "Кин-дза-дза!", "Зимняя вишня", "Тени исчезают в полдень" и "Завтра была война".