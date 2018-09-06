Анастасия Решетова показала
на своей страничке в соцсети аппетитные формы в купальнике. Однако подписчики
заподозрили, что девушка накачала пятую точку с помощью фотошопа.
Анастасия Решетова показала
на своей страничке в соцсети аппетитные формы в купальнике. Однако подписчики
заподозрили, что девушка "накачала" пятую точку с помощью фотошопа.
Возлюбленная Тимати
похвасталась снимком, сделанным на море. Модель позирует на яхте. На фото
девушка просто идеальна: широкая белозубая улыбка, шикарные волосы, плоский
живот, упругая круглая попа…
Но бдительные и придирчивые
фолловеры пост не оценили, посмеявшись над грубой ретушью красивой картинки. "Фотошоп
за версту видно", "Попу явно себе округлила, даже пол поплыл", "А что с
бортом?", "Просто богиня! Богиня фотошопа", -
раскритиковали Решетову пользователи соцсети.
Подписчики пришли в недоумение от того, что девушка модельной
внешности зачем-то прибегла к фоторедактору. Ведь Анастасии и так есть, чем
похвастаться.
При этом больше всего
поклонников разочаровало то, что Анастасия позирует, не показывая рук. Им очень
хотелось рассмотреть, есть ли у нее заветное колечко на пальчике от известного
рэпера. Однако на прямые вопросы пара не отвечает, и слухи о помолвке никак не
комментирует.
Ранее в официальном
аккаунте Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии
исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующие
кадры пришлись не всем.