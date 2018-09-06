Анастасия Решетова показала на своей страничке в соцсети аппетитные формы в купальнике. Однако подписчики заподозрили, что девушка накачала пятую точку с помощью фотошопа.

Анастасия Решетова показалана своей страничке в соцсети аппетитные формы в купальнике. Однако подписчикизаподозрили, что девушка "накачала" пятую точку с помощью фотошопа.Возлюбленная Тиматипохвасталась снимком, сделанным на море. Модель позирует на яхте. На фотодевушка просто идеальна: широкая белозубая улыбка, шикарные волосы, плоскийживот, упругая круглая попа…Но бдительные и придирчивыефолловеры пост не оценили, посмеявшись над грубой ретушью красивой картинки. "Фотошопза версту видно", "Попу явно себе округлила, даже пол поплыл", "А что сбортом?", "Просто богиня! Богиня фотошопа", -раскритиковали Решетову пользователи соцсети.Подписчики пришли в недоумение от того, что девушка модельнойвнешности зачем-то прибегла к фоторедактору. Ведь Анастасии и так есть, чемпохвастаться.При этом больше всегопоклонников разочаровало то, что Анастасия позирует, не показывая рук. Им оченьхотелось рассмотреть, есть ли у нее заветное колечко на пальчике от известногорэпера. Однако на прямые вопросы пара не отвечает, и слухи о помолвке никак некомментирует.Ранее в официальномаккаунте Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессииисполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующиекадры пришлись не всем.