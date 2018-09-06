Сергей Лазарев уверяет
поклонников, что журналисты раздули из мухи слона. Певец даже предоставил неопровержимые
доказательства своей невиновности.
Сергей Лазарев уверяет
поклонников, что журналисты раздули из мухи слона. Певец даже предоставил неопровержимые
доказательства своей невиновности.
В личном Instagram
артист опубликовал видеозапись, на которой наглая журналистка вмешивается в
беседу Лазарева и другого репортера. Артист спокойным тоном отказывает девушке
в ответе на вопрос, на что та обиженно уходит.
"Сегодня утром некоторые
новостные сайты смаковали новость о том, что Лазарев сорвался на журналистку на
Новой Волне). "Жареная новость" про "хама" Лазарева , естественно хорошо начала
расходиться, обрастая новыми подробностями! Хорошо, что это был прямой эфир,
который есть в интернете и можно посмотреть КАК было дело ! И кто в данном
случае хам!) смотрите сами))) (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал
Сергей под публикацией.
Поклонники отметили,
что не верили желтой прессе. Они заявили, что к певцу нет претензий. "Мы бы и без видео тебе
поверили люди которые знают тебя в такие сплетни никогда не поверят!!! 😘😘😘", "Ладно
успокоил, а я то подумала как же ты так мог 😁.... выдохнули, живи 🤣🤣🤣", "Не
переживай! Все все видели, ну а черный пиар – тоже пиар. Главное то, как
потрясающе ты поёшь и свои песни, и каверы на творческих вечерах!", -
поддержали фолловеры любимого артиста.
Отметим, что вчера, 5 сентября, издание Sobesednik.ru сообщило, что певец Сергей Лазарев сорвался на
журналистку. Якобы девушка подошла к артисту в неудачный момент. Услышав "Кто
вам нравится больше – брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышел
из себя. "Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вы
влезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вами
разговаривать", – цитирует артиста портал.