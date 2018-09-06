Сергей Лазарев уверяет поклонников, что журналисты раздули из мухи слона. Певец даже предоставил неопровержимые доказательства своей невиновности.

Сергей Лазарев уверяетпоклонников, что журналисты раздули из мухи слона. Певец даже предоставил неопровержимыедоказательства своей невиновности.В личном Instagramартист опубликовал видеозапись, на которой наглая журналистка вмешивается вбеседу Лазарева и другого репортера. Артист спокойным тоном отказывает девушкев ответе на вопрос, на что та обиженно уходит."Сегодня утром некоторыеновостные сайты смаковали новость о том, что Лазарев сорвался на журналистку наНовой Волне). "Жареная новость" про "хама" Лазарева , естественно хорошо началарасходиться, обрастая новыми подробностями! Хорошо, что это был прямой эфир,который есть в интернете и можно посмотреть КАК было дело ! И кто в данномслучае хам!) смотрите сами))) (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалСергей под публикацией.Поклонники отметили,что не верили желтой прессе. Они заявили, что к певцу нет претензий. "Мы бы и без видео тебеповерили люди которые знают тебя в такие сплетни никогда не поверят!!! 😘😘😘", "Ладноуспокоил, а я то подумала как же ты так мог 😁.... выдохнули, живи 🤣🤣🤣", "Непереживай! Все все видели, ну а черный пиар – тоже пиар. Главное то, какпотрясающе ты поёшь и свои песни, и каверы на творческих вечерах!", -поддержали фолловеры любимого артиста.Отметим, что вчера, 5 сентября, издание Sobesednik.ru сообщило, что певец Сергей Лазарев сорвался нажурналистку. Якобы девушка подошла к артисту в неудачный момент. Услышав "Ктовам нравится больше – брюнетки или блондинки?", Лазарев неожиданно вышелиз себя. "Прежде всего, мне нравятся воспитанные люди. В данный момент вывлезаете абсолютно бесцеремонно в мою беседу. Я не буду с вамиразговаривать", – цитирует артиста портал.