На северном японском острове Хоккайдо в результате произошедшего в ночь на четверг мощного землетрясения магнитудой 6,7 зафиксированы масштабные отключения электроэнергии: без света остались около 3 миллионов домов.

На северном японском острове Хоккайдо в результате произошедшего в ночь на четверг мощного землетрясения магнитудой 6,7 зафиксированы масштабные отключения электроэнергии: без света остались около 3 миллионов домов.По данным компании " Хоккайдо электрик пауэр", также обесточены 15 больниц и здание главной воздушной гавани острова — аэропорта Син-Титосэ. В некоторых домах произошло отключение водоснабжения. В результате землетрясения произошел сбой в работе основного источника энергии, который питает систему охлаждения бассейнов с использованным ядерным топливом на остановленной АЭС "Тамари". Также на острове полностью остановлены поезда, в административном центре Хоккайдо городе Саппоро отменено движение поездов метрополитена. Кроме того, на участке железной дороги между префектурой Аомори на севере острова Хонсю и городом Хакодатэ на Хоккайдо не ходят скоростные экспрессы.Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в четверг, 6 сентября в 03:12 по местному времени (21:12 среды по Москве). Эпицентр подземных толчков находился на юго-западе острова, его очаг залегал на глубине около 37 километров, напоминает ТАСС.После землетрясения магнитудой 6,7 на острове Хоккайдо произошло, меньшей мере, 22 повторных толчка, магнитуда самого сильного из которых составила 5,3. Сейсмологи предупреждают о возможности сохранения в этом районе сейсмической активности и риске сильных землетрясений в течение недели.