Нашли постройки Ямской слободы, старинные предметы быта и даже мину времён Великой Отечественной. Владимирские археологи рассказали о масштабных раскопках, которые провели перед строительством нового фонтана на Театральной площади. Что удивило историков и почему сезон раскопок ещё рано считать завершённым - узнала Маргарита Махрова.

Нашли постройки Ямской слободы, старинные предметы быта и даже мину времён Великой Отечественной. Владимирские археологи рассказали о масштабных раскопках, которые провели перед строительством нового фонтана на Театральной площади. Что удивило историков и почему сезон раскопок ещё рано считать завершённым - узнала Маргарита Махрова.Вячеслав Барышников, специалист областного центра археологии при ВлГУ: "Несколько у нас фрагментов: вот таких зелёных израцзов, муравлёные печные изразцы, которые являются своеобразным определителем второй половины 17 века. Видно, что они побыли в огне, то есть, тот самый пожар 1778 года, во время которого Ямская слобода пострадала".Когда-то изразцы, вероятно, украшали печь в зажиточном доме. Это одна из древних находок, обнаруженных на раскопках в районе Театральной площади Владимира. Их проводили с мая по август 2018 перед строительством нового фонтана. Четыреста лет назад рядом с Золотыми воротами располагалась Ямская слобода. Судя по историческим источникам, примерно здесь же находились усадьбы и жилые дома ямщиков, несколько административных зданий, 2 церкви и погост. Их и пытались обнаружить археологи.Вячеслав Барышников, специалист областного центра археологии при ВлГУ: "Основная мощность культурного слоя была сильно повреждена на рубеже 19-20 веков, когда улица Дворянская стала приобретать современный вид: началась кирпичная застройка. Другое дело, что ниже уровня материка уходили очень масштабные полуподвальные и подвальные помещения построек 17-18 веков".Откопать удалось части подвала съезжего ямского двора 18 века, а вот церквей и погоста не обнаружили, как и средневекового слоя 12-13 веков. Лишь единичные фрагменты древнерусской керамики. По словам археологов, культурный слой со следами жизнедеятельности человека располагался на глубине всего в несколько метров. Кстати, раскопки на Театральной велись на разных участках. Общая площадь работ охватила более 570 метров - таких масштабных раскопок здесь ещё не проводили. Обнаружить удалось немало находок. Среди них бытовые предметы, к примеру: аптечные и парфюмерные пузырьки 19 века, товарные пломбы, замки. Были и "неожиданности".Вячеслав Барышников, специалист областного центра археологии при ВлГУ: "Это штык-нож французского образца от винтовки 70-х годов 19 века, как он попал в этот слой - совершенно непонятно, потому что этот штык-нож происходил из ямы, заполненной строительным и бытовым мусором, конца 19 - середины 20 века, связать его с чем-либо довольно сложно, но сама по себе находка очень интересная, редкая".Неожиданностью стал и откопанный боеприпас времён Великой Отечественной. Археологи сразу же вызвали на место раскопок спецслужбы. Работу прервали, всех людей эвакуировали. Находка оказалась заржавевшей 82-миллиметровой миной. Взрывотехники вывезли и подорвали её в безопасном месте. А ещё в подвалах сараев 20 века нашли американскую мясорубку середины 20 века и немецкую гранату, к счастью, от неё остались только фрагменты корпуса. Археологи рассказывают: всё, что нашли - передадут в музеи. А вот итоги сезона подводить ещё слишком рано. В этом году начало осени пока тёплое и сухое и позволит провести раскопки ещё в Суздале и Муроме.