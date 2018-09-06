Вычисленный Лондоном отравитель Скрипалей ответил на обвинения британских властей. Андрей Петров – сотрудник российского предприятия Микроген. И дальше Алтая он никогда не бывал.

Вычисленный Лондоном "отравитель" Скрипалейответил на обвинения британских властей. Андрей Петров – сотрудник российского предприятия"Микроген". И дальше Алтая он никогда не бывал.Научно-производственноеобъединение "Вирион" – филиал компании по производству —иммунобиологических препаратов "Микроген"– находится в Томске. Александр Петров работает там начальником участка. А обистории со Скрипалями знает лишь то, что передают СМИ."Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем неимею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже доАлтая не могу доехать", – приводит слова "агента ГРУ " Telegram-каналRT.На днях Лондон назвал имена предполагаемых отравителейбывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщилибританские власти, это некто Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудникироссийского Главного разведывательного управления.Газета "Фонтанка" поспешила собрать информацию оРуслане Боширове и Александре Петрове. Поданным издания, номера заграничных паспортов мужчин отличаются лишь последнейцифрой. А Александр Петров родился 31 июля 1979 года – человека с таким именеми фамилией журналисты нашли в списке сотрудников НПО "Микроген".Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив при этом никаких доказательств. Москва, естественно, отрицает все обвинения.Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль. А на арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении на жизнь полицейского.