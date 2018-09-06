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<a href="http://33live.ru/novosti/06-09-2018-pervoklashek-posvyatili-v-peshexody.html" target="_blank">Первоклашек посвятили в пешеходы</a> - Приняли в юные пешеходы! В школах города после летних каникул проводят уроки и классные часы, посвящённые безопасности на дорогах и улицах. Особое внимание - начальным классам. Необычное занятие для первоклашек сегодня провели ученики 37-й школы. Чему научили ребят и как стать юным инспектором дорожного движения - узнали мои коллеги.