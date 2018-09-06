Приняли в юные пешеходы! В школах города после летних каникул проводят уроки и классные часы, посвящённые безопасности на дорогах и улицах. Особое внимание - начальным классам. Необычное занятие для первоклашек сегодня провели ученики 37-й школы. Чему научили ребят и как стать юным инспектором дорожного движения - узнали мои коллеги.
Приняли в юные пешеходы! В школах города после летних каникул проводят уроки и классные часы, посвящённые безопасности на дорогах и улицах. Особое внимание - начальным классам. Необычное занятие для первоклашек сегодня провели ученики 37-й школы. Чему научили ребят и как стать юным инспектором дорожного движения - узнали мои коллеги.