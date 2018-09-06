Певица Индиана возмутила британскую общественность непристойными фото. Поклонников артистки смутила вовсе не ее обнаженная грудь – а то, что позировала она у воинского мемориала.

Певица Индиана возмутила британскую общественность непристойнымифото. Поклонников артистки смутила вовсе не ее обнаженная грудь – а то, чтопозировала она у воинского мемориала.Сами снимки пользователям нравятся – от фигуры Лорен Хенкос,как на самом деле зовут певицу, они в восторге. Но вот место для такойоткровенной фотосессии Индиане надо было выбрать другое, уверены они.Фото топлес были сделаны в Брайтоне, Великобритания. Тамнаходится мемориал солдатам, погибшим в Первой мировой войне. Лорен Хенсон обвинилив неуважении и осквернении чести воинов, отдавших свои жизни за страну."Фото классное, но неужели нельзя было выбрать другоеместо для этого? Этим вы показываете свое неуважение к людям, которые отдалижизнь за страну". "Я не против фото топлес, но делать это возлемемориала бесчеловечно. Это показывает, как мы уважаем свою страну и в какоедно скатились", – комментирую фотографии подписчики страницы певицы в Instagram.Индиану критика не смутила – она ответила на нее еще однимснимком. Хотя объяснить свой поступок артистка все же попыталась. Она не видитв своем поведении ничего плохого – так как не преследовала цели кого-либообидеть.Хенсон знает, что эти воины отдали свои жизни за свободу.Благодаря им Лорен живет в свободном мире. И, по словам артистки, именно этоона хотела показать своим поступком. Индиана уверена, что солдатам понравилосьбы ее позирование возле мемориала – если бы они могли это увидеть.