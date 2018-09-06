Певица Индиана возмутила британскую общественность непристойными
фото. Поклонников артистки смутила вовсе не ее обнаженная грудь – а то, что
позировала она у воинского мемориала.
Певица Индиана возмутила британскую общественность непристойными
фото. Поклонников артистки смутила вовсе не ее обнаженная грудь – а то, что
позировала она у воинского мемориала.
Сами снимки пользователям нравятся – от фигуры Лорен Хенкос,
как на самом деле зовут певицу, они в восторге. Но вот место для такой
откровенной фотосессии Индиане надо было выбрать другое, уверены они.
Фото топлес были сделаны в Брайтоне, Великобритания. Там
находится мемориал солдатам, погибшим в Первой мировой войне. Лорен Хенсон обвинили
в неуважении и осквернении чести воинов, отдавших свои жизни за страну.
"Фото классное, но неужели нельзя было выбрать другое
место для этого? Этим вы показываете свое неуважение к людям, которые отдали
жизнь за страну". "Я не против фото топлес, но делать это возле
мемориала бесчеловечно. Это показывает, как мы уважаем свою страну и в какое
дно скатились", – комментирую фотографии подписчики страницы певицы в Instagram.
Индиану критика не смутила – она ответила на нее еще одним
снимком. Хотя объяснить свой поступок артистка все же попыталась. Она не видит
в своем поведении ничего плохого – так как не преследовала цели кого-либо
обидеть.
Хенсон знает, что эти воины отдали свои жизни за свободу.
Благодаря им Лорен живет в свободном мире. И, по словам артистки, именно это
она хотела показать своим поступком. Индиана уверена, что солдатам понравилось
бы ее позирование возле мемориала – если бы они могли это увидеть.