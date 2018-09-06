В итальянском Альгеро стартовал Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Восемь сильнейших сборных разыграют главный приз турнира, который проходит ежегодно и действующим победителем которого является сборная России. Наши и на Сицилии начали с крупной победы.

В итальянском Альгеро стартовал Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Восемь сильнейших сборных разыграют главный приз турнира, который проходит ежегодно и действующим победителем которого является сборная России. Наши и на Сицилии начали с крупной победы.Напша национальная команда, которая играет в квартете под литерой "В", в первом туре группового этапа Суперфинала разгромила соперников из Украины со счётом 6:0. Хет-трик в активе Земскова, ещё по разу забили Макаров, Крашенинников и Папоротный, для которого этот матч был 100-м в составе сборной России.В своей группе россияне сыграют с итальянцами и белорусами. В группе "А" состязаются команды Азербайджана, Испании, Португалии и Швейцарии. Две последние сборные открывали турнир в этой отборочной четверке и португальцы выиграли со счетом 7:4.