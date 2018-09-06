Неизвестный открыл огонь в холле бизнес-центра в городе Цинциннати, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще четверых. По одним данным, прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелка, по другой информации, он ранен и находится в критическом состоянии.

Неизвестный открыл огонь в холле бизнес-центра в городе Цинциннати, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще четверых, сообщает AJC. По одним данным, прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелка, по другой информации, он ранен и находится в критическом состоянии.ЧП произошло около девяти часов утра при входе в банк, расположенный на первом этаже здания на Уоллнат-стрит."Я следовал в банк, когда услышал крики о стрельбе. Оказавшая рядом женщина была в наушниках и не услышала предупреждений — переступила порог, и он тут же в нее выстрелил", — рассказал The Enquirer Леонард Кейн.По предварительным данным, в больницы были доставлены четверо пострадавших, их состояние врачи оценивают как тяжелое. О мотивах нападавшего ничего не сообщается.В настоящее время здание оцеплено полицией.