Владельцы гостиницы City Stay Hotel, где, по версии Скотленд-Ярда, жили сотрудники ГРУ Боширов и Петров, держат глухую оборону. С российскими паспортами заселиться в отель невозможно. Увидев российские паспорта, нам немедленно указали на дверь и не вернули 60 фунтов, заплаченные за бронь, — сообщила ведущая программы 60 минут Ольга Скабеева, попытавшаяся заселиться в эту гостиницу.

Владельцы гостиницы City Stay Hotel, где, по версии Скотленд-Ярда, жили сотрудники ГРУ Боширов и Петров, держат глухую оборону. С российскими паспортами заселиться в отель невозможно. "Увидев российские паспорта, нам немедленно указали на дверь и не вернули 60 фунтов, заплаченные за бронь", — сообщила ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева, попытавшаяся заселиться в эту гостиницу."Вы не можете здесь снимать без спецразрешения, это частная собственность, все номера заняты. У нас нет информации для вас, звоните в городскую полицию", — говорят сотрудники отеля.Отличительная особенность City Stay Hotel, находящейся на востоке Лондона, в том, что она совсем крошечная, и платить здесь можно не только карточкой, но и наличными.Газета The Mirror пишет, что убийцы Скрипалей граждане России Александр Петров и Руслан Боширов пытались остаться незамеченными. Они проживали в одном номере и, дважды переночевав, отправлялись на дело в Солсбери.По материалам The Mirror, после сообщения о том, что именно в этой гостинице готовилось покушение, хозяин City Stay Hotel перекрасил все стены, постелил новые ковры, чтобы каким-то образом выветрить "Новичок", а также не понести репутационнные потери. Но, как выяснилось, ничего здесь не перекрашено, никаких новых ковровых покрытий нет.5 сентября британская прокуратура предъявила двум российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, включая покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Тереза Мэй утверждает, что обвиняемые – сотрудники ГРУ. Скотленд-Ярд заявил, что следы так называемого "Новичка" были обнаружены в номере лондонского отеля, где останавливались подозреваемые. Но в самой гостинице на эту скандальную тему отказываются говорить.