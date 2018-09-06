Александр Петров, которого власти Великобритании считают причастным к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, прокомментировал обвинения в свой адрес. По его словам, вся эта история с фамилиями является совпадением.

Александр Петров, которого власти Великобритании считают причастным к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, прокомментировал обвинения в свой адрес. По его словам, вся эта история с фамилиями является совпадением.В среду двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову – в Великобритании были предъявлены обвинения в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли. Глава британского правительства Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками Главного разведывательного управления.После этого средства массовой информации выяснили, что Петров родился 31 июля 1979 года и числится сотрудником компании "Микроген", занимающейся производством иммунобиологических препаратов.В интервью телеканалу RT Петров заявил, что к истории с отравлением Скрипаля отношения не имеет и что работает в Томске. "Я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", — рассказал он.История с отравлением в британском городе Солсбери 66-летнего Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, началась в начале марта этого года.Лондон практически сразу выступил с безапелляционным утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту, выслал российских дипломатов и уговорил сделать то же самое и другие страны. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет и предприняла ответные дипломатические меры. Одновременно в Москве неоднократно предлагали свою помощь в расследовании инцидента, однако британская сторона проигнорировала эти обращения.Постоянные обвинения в адрес России, особенно со стороны британского главы МИД Бориса Джонсона привели к тому, что газета The Guardian призвала его вообще уйти в отставку из-за того, что он очень уж "переборщил с ложью". Позднее глава секретной лаборатории минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.После публикации Лондоном фотографий Петрова и Боширова в российском МИД заявили, что все это ни о чем не говорит, а расследование преступлений такого рода требует сотрудничества правоохранительных структур двух стран. В Генпрокуратуре подтвердили намерение сотрудничать с Великобританией и выразили надежду получить доказательства причастности россиян.