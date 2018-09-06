В отчаянной борьбе артистки с мужем за опеку над детьми все средства хороши. Анджелина решила сделать ход конем и рассказать суду об инциденте 30-летней давности, который позволил себе Брэд.
В отчаянной борьбе артистки с мужем за опеку над детьми все средства хороши. Анджелина решила сделать ход конем и рассказать суду об инциденте 30-летней давности, который позволил себе Брэд.
Об инциденте, который
собирается припомнить" супругу голливудская звезда, рассказал бывший пиарщик Питта
Фил Лобел. В
1988 году на проходивших в Малибу съемках фильма "Пропуск занятий",
25-летний Питт с товарищем от скуки решили пошалить.
В
те годы артист не особенно беспокоился о своей репутации. Молодые люди, стоя на тротуаре, показывали свои
ягодицы людям в проезжающих автомобилей.
В одной из машин
оказалась женщина с дочерью. Мать тут же обратилась в полицию, передает Radaronline.com.
Однако Питту тогда не были предъявлены никакие обвинения. Об этом позаботились
его адвокаты. Анджелина уверена, что рассказом об этом, на ее взгляд, ужасном случае в суде уничтожит
Питта, и ему не видать больше детей.
Ранее Джоли провела
национальный праздник США – День труда вместе с детьми. Звезда и ее отпрыски
долго гуляли на природе. Следящие за Джоли репортеры отметили, что
актриса была в хорошем настроении, однако ее внешний вид вызывал тревогу.
Звезда казалась изможденной.
Напомним, что Брэд
Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Оба супруга
выливают друг на друга тонны грязи, чтобы выбить опеку над детьми.