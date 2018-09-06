В отчаянной борьбе артистки с мужем за опеку над детьми все средства хороши. Анджелина решила сделать ход конем и рассказать суду об инциденте 30-летней давности, который позволил себе Брэд.

В отчаянной борьбе артистки с мужем за опеку над детьми все средства хороши. Анджелина решила сделать ход конем и рассказать суду об инциденте 30-летней давности, который позволил себе Брэд.Об инциденте, которыйсобирается припомнить" супругу голливудская звезда, рассказал бывший пиарщик ПиттаФил Лобел. В1988 году на проходивших в Малибу съемках фильма "Пропуск занятий",25-летний Питт с товарищем от скуки решили пошалить.те годы артист не особенно беспокоился о своей репутации. Молодые люди, стоя на тротуаре, показывали своиягодицы людям в проезжающих автомобилей.В одной из машиноказалась женщина с дочерью. Мать тут же обратилась в полицию, передает Radaronline.com.Однако Питту тогда не были предъявлены никакие обвинения. Об этом позаботилисьего адвокаты. Анджелина уверена, что рассказом об этом, на ее взгляд, ужасном случае в суде уничтожитПитта, и ему не видать больше детей.Ранее Джоли провеланациональный праздник США – День труда вместе с детьми. Звезда и ее отпрыскидолго гуляли на природе. Следящие за Джоли репортеры отметили, чтоактриса была в хорошем настроении, однако ее внешний вид вызывал тревогу.Звезда казалась изможденной.Напомним, что БрэдПитт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Оба супругавыливают друг на друга тонны грязи, чтобы выбить опеку над детьми.